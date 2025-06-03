В Ступинском музее открылась выставка о жизни русских крестьян XIX века
Выставка «О нарядах и обрядах», посвящённая жизни русской деревни в XIX веке, открылась в Ступинском историко-краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Выставка является проектом музея-заповедника «Александровская слобода». Экспозиция выстроена по принципу календаря церковных и народных праздников.
«Это наша четвёртая выставка в ступинском музее. Мы возвращаемся к истории XIX века, раскрываем традиционный крестьянский быт и знакомим посетителей с жизнью деревни», — рассказала научный сотрудник научно-экспозиционного и выставочного отдела музея-заповедника «Александровская слобода» Анастасия Лакиза.Выставка будет работать до 20 июля. Возрастных ограничений нет.