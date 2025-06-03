В Подмосковье из аварийного жилья за неделю переселили 146 человек
Более 2,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья расселили в одиннадцати округах Московской области за минувшую неделю, в новые квартиры переехали 146 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Из 63 жилых помещений аварийного жилого фонда были расселены 146 человек. Расселение провели в следующих подмосковных округах: Шатура, Богородский, Ступино, Красногорск, Солнечногорск, Лосино-Петровский, Серебряные Пруды, Люберцы, Рузский, Серпухов и Пушкинский», — говорится в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках либо выплатили выкупную стоимость жилья.
Расселение аварийных домов ведётся в Московской области в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».