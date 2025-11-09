Водителям Подмосковья советуют подготовить автомобили к зиме
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» посоветовали автомобилистам не ждать первых заморозков и заранее заменить летние шины на зимние. В ноябре температура в Подмосковье постепенно опускается ниже нуля, и дорога становится всё более скользкой, сообщили в организации.
Начальник территориального управления №9 Сергей Жукин отметил, что своевременная смена шин напрямую влияет на безопасность движения.
«При низких температурах покрышки «дубеют» и не могут обеспечить надежное сцепление, что значительно увеличивает вероятность заносов, опрокидывания транспортного средства и выезда за пределы проезжей части», — пояснил он.Кроме замены резины, стоит проверить техническое состояние автомобиля — аккумулятор, тормозную систему и стеклоочистители.
Специалисты напомнили о правильном хранении летних шин:
- их нужно очистить,
- пометить положение на автомобиле,
- убрать в сухое прохладное место.