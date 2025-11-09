Достижения.рф

Водителям Подмосковья советуют подготовить автомобили к зиме

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» посоветовали автомобилистам не ждать первых заморозков и заранее заменить летние шины на зимние. В ноябре температура в Подмосковье постепенно опускается ниже нуля, и дорога становится всё более скользкой, сообщили в организации.



Начальник территориального управления №9 Сергей Жукин отметил, что своевременная смена шин напрямую влияет на безопасность движения.

«При низких температурах покрышки «дубеют» и не могут обеспечить надежное сцепление, что значительно увеличивает вероятность заносов, опрокидывания транспортного средства и выезда за пределы проезжей части», — пояснил он.
Фото: iStock/Anna Reshetnikova
Кроме замены резины, стоит проверить техническое состояние автомобиля — аккумулятор, тормозную систему и стеклоочистители.

Специалисты напомнили о правильном хранении летних шин:
  • их нужно очистить,
  • пометить положение на автомобиле,
  • убрать в сухое прохладное место.
Фото: Медиасток.РФ
Своевременная «переобувка» — не просто рекомендация, а обязанность водителя, закреплённая в ПДД, и один из ключевых факторов снижения числа ДТП в осенне-зимний период.

Ирина Паршина

