Водителям Подмосковья советуют подготовить автомобили к зиме

09 ноября 2025, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» посоветовали автомобилистам не ждать первых заморозков и заранее заменить летние шины на зимние. В ноябре температура в Подмосковье постепенно опускается ниже нуля, и дорога становится всё более скользкой, сообщили в организации.





Начальник территориального управления №9 Сергей Жукин отметил, что своевременная смена шин напрямую влияет на безопасность движения.





«При низких температурах покрышки «дубеют» и не могут обеспечить надежное сцепление, что значительно увеличивает вероятность заносов, опрокидывания транспортного средства и выезда за пределы проезжей части», — пояснил он.

Фото: iStock/Anna Reshetnikova



их нужно очистить,

пометить положение на автомобиле,

убрать в сухое прохладное место.