На экологической акции в Подольске собрали более 120 мешков вторсырья

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Акция по сбору отходов на переработку состоялась в Екатерининском парке Подольска в субботу, 8 ноября. В мероприятии приняли участие около ста человек, они собрали свыше 120 мешков вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Координатор акции Валерия Сокольникова рассказала, что собранное отправляется в экоцентр «Сборка», а оттуда — на заводы для переработки.

«Вторсырьё принимается строго по списку. С ним нужно ознакомиться перед акцией. Мы просим участников рассортировать материалы дома — это помогает сделать сбор максимально быстрым и организованным», — добавила Валерия Сокольникова.
В ходе акции от населения принимали разные виды пластика, металл, стекло и макулатуру, а также батарейки.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года подписали соглашения на установку около 1,7 тыс. фандоматов, куда можно сдавать пластиковые бутылки, а также ёмкостей для текстиля. Адреса всех локаций по приёму вторичных ресурсов в регионе размещаются на интерактивной карте.
Лев Каштанов

