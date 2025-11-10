На экологической акции в Подольске собрали более 120 мешков вторсырья

10 ноября 2025, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Акция по сбору отходов на переработку состоялась в Екатерининском парке Подольска в субботу, 8 ноября. В мероприятии приняли участие около ста человек, они собрали свыше 120 мешков вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Координатор акции Валерия Сокольникова рассказала, что собранное отправляется в экоцентр «Сборка», а оттуда — на заводы для переработки.



