В Орехово-Зуево готовят к открытию обновлённый стадион Торпедо
В подмосковном Орехово-Зуеве готовят к открытию обновлённый стадион «Торпедо». Работы провели по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт бюджета региона, сообщили в подмосковном Минстрое.
Строители обновили футбольное поле и беговые дорожки, отремонтировали спортивные залы и раздевалки, заменили окна, двери, инженерные сети, фасад и кровлю.
На территории построили дополнительное футбольное поле, установили вентиляцию и кондиционеры. Теперь трибуны у хоккейной коробки рассчитаны почти на 1 000 мест. Общая площадь комплекса составляет 24 500 м².
Стадион «Торпедо» — база футбольной спортшколы «Спартак-Орехово». Зимой хоккейная площадка станет катком, доступным для всех жителей и гостей округа.
Читайте также: