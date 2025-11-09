Достижения.рф

В Орехово-Зуево готовят к открытию обновлённый стадион Торпедо

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Орехово-Зуеве готовят к открытию обновлённый стадион «Торпедо». Работы провели по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт бюджета региона, сообщили в подмосковном Минстрое.



Строители обновили футбольное поле и беговые дорожки, отремонтировали спортивные залы и раздевалки, заменили окна, двери, инженерные сети, фасад и кровлю.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
На территории построили дополнительное футбольное поле, установили вентиляцию и кондиционеры. Теперь трибуны у хоккейной коробки рассчитаны почти на 1 000 мест. Общая площадь комплекса составляет 24 500 м².

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Стадион «Торпедо» — база футбольной спортшколы «Спартак-Орехово». Зимой хоккейная площадка станет катком, доступным для всех жителей и гостей округа.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0