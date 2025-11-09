В Орехово-Зуево готовят к открытию обновлённый стадион Торпедо

09 ноября 2025, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Орехово-Зуеве готовят к открытию обновлённый стадион «Торпедо». Работы провели по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт бюджета региона, сообщили в подмосковном Минстрое.