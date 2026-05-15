Московская область вошла в топ-10 по числу участников проекта «Ледокол знаний»

На онлайн-этапе открытого отбора участников международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний 2026» определились регионы-лидеры. Московская область вошла в топ-10 самых активных, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Участвовать в отборе могут все желающие школьники и студенты колледжей в возрасте 14-16 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте до 24 мая включительно.



Седьмой сезон проекта посвящён Году единства народов России. Финалом станет экспедиция на настоящем атомном ледоколе к Северному полюсу,



За две недели со старта научно-просветительского проекта более 34 000 школьников и студентов СПО из всех регионов России начали выполнять задания конкурса.



96 лучших участников по итогам онлайн-отбора получат приглашение на окружные очные полуфиналы, которые состоятся на базе центров Росмолодёжи. Финал пройдёт в Москве в июне, а экспедиция к Северному Полюсу – в августе.

«Попробовать может каждый, ведь экспедиция на Северный полюс – это незабываемо. Система отбора открытая и прозрачная, а интересные задания не просто проверят твои знания и навыки, но и расширят кругозор. Благодаря проекту я поняла, что хочу изучать квантовые технологии», – поделилась победитель «Ледокола знаний 2025 Марина Барашкова из Ногинска.