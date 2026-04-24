Делегация Подольского водоканала посетила отраслевые предприятия в Китае

24 апреля 2026, 14:45

Сотрудники Подольского водоканала посетили международную отраслевую выставку IFAT China, которая прошла в китайском Шанхае. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





На выставке специалисты предприятия изучили новейшие технологии и оборудование в сфере водоснабжения и водоотведения, обменялись опытом с зарубежными коллегами, познакомились с актуальными решениями для предприятий ЖКХ.

«В ходе рабочей поездки делегация посетила производственные площадки ведущих предприятий. В городе Сучжоу специалисты ознакомились с технологическим процессом производства электроприводов на предприятии компании BONRAY. В городе Далянь они побывали на заводе компании VAR по выпуску запорно‑регулирующей арматуры. Участники наблюдали производственный цикл предприятия от литейного производства до сборки, испытаний, сертификации продукции и её подготовки к отгрузке», – рассказали в пресс-службе.