Для школьников Подольска провели экскурсию по очистным сооружениям
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Девятиклассники школы №30 посетили с экскурсией очистные сооружения Подольского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ребятам показали блок механической очистки, песколовки, первичные отстойники и диспетчерский пункт. За процессом очищения сточных вод школьники смогли понаблюдать со специальной смотровой площадки.
«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать — современное новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», — отметил глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.В рамках экскурсии ребятам напомнили о правилах пользования канализацией и о том, какие предметы нельзя смывать в унитаз, чтобы не спровоцировать сбой в системе водоотведения.