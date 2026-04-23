В Подольске построили паркинг на 300 машин

23 апреля 2026, 13:06

оригинал Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 300 машин, завершили в ЖК «Новая Щербинка» на территории Подольска. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Объект получил заключение о соответствии проектной документации, в ближайшее время его введут в эксплуатацию.





«Общая площадь пятиэтажного здания с цокольным этажом составляет свыше 10 600 квадратных метров. На въезде установили шлагбаум с пропускной системой по картам. Объект оборудован камерами видеонаблюдения, а в помещении охраны есть тревожная сигнализация», — говорится в сообщении.