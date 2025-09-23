Делегация Раменского побывала на съезде туристско-информационных центров в Перми
Представители Раменского стали участниками съезда туристско-информационных центров в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Съезды туристско-информационных центров проводятся каждый год. Цель – выработать общую стратегию развития ТИЦ и методов продвижения туристического потенциала российских регионов.
В этом году в работе съезда участвовали свыше 150 специалистов из более чем 50 регионов России. Главной темой стало улучшение механизмов создания и работы сети ТИЦ.
Участники съезда приняли резолюцию с основными направлениями дальнейшей деятельности.
