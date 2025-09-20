Подросток устроил стрельбу из сигнального пистолета в подмосковном Раменском
В подмосковном Раменском на улице Гурьева произошел конфликт между группой молодых людей, в ходе которого один из участников произвел выстрел из сигнального пистолета.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковной полиции. Инцидент произошел на парковке у жилого дома. По предварительным данным, драка началась из-за конфликта между группой молодых людей, который перерос в физическое столкновение. Один из участников применил сигнальный пистолет, выстрелив в сторону оппонентов.
После происшествия все участники скрылись с места, однако полиции удалось задержать 15-летнего жителя Москвы. Подростка доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате стрельбы нет — никто из участников не обращался за медицинской помощью.
Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания остальных участников конфликта.
