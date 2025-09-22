Международный турнир в Раменском собрал более 800 юных самбистов
Более 800 юных спортсменов приняли участие в Международном турнире по самбо, который прошёл в Раменском. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Соревнования были посвящены героям спецоперации и 80-летию Великой Победы.
«Турнир стал не только спортивным мероприятием, но и важным социальным проектом, направленным на популяризацию самбо, укрепление спортивных традиций и патриотическое воспитание подрастающего поколения», – отметили в пресс-службе.Спортсмены приехали из 35 регионов России и Белоруссии. На соревнованиях присутствовали чемпионы мира и ветераны СВО. Мероприятие также поддержали представители правительства Московской области и Совета Федерации.