Международный турнир в Раменском собрал более 800 юных самбистов

22 сентября 2025, 18:47

Фото: Раменский медиацентр

Более 800 юных спортсменов приняли участие в Международном турнире по самбо, который прошёл в Раменском. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Соревнования были посвящены героям спецоперации и 80-летию Великой Победы.

«Турнир стал не только спортивным мероприятием, но и важным социальным проектом, направленным на популяризацию самбо, укрепление спортивных традиций и патриотическое воспитание подрастающего поколения», – отметили в пресс-службе.