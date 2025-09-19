Раменский музей представит выставку художника и скульптора Виктора Неплюева

19 сентября 2025, 18:38

Фото: Раменский медиацентр

Раменский историко-художественный музей готовит персональную выставку художника и скульптора Виктора Неплюева под названием «Кубатуры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Экспозиция посвящена творческой судьбе мастера, начавшего карьеру с работы дворником в студенчестве. Получив художественное образование, он пошёл работать на Кузяевский фарфоровый завод, где познакомился с керамикой. Затем перешёл в Объединение «Гжель» на должность художника-оформителя, где окончательно сформировался его авторский стиль.

«Художник создаёт произведения так, как велит ему судьба», – отметил Неплюев.