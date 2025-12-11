Делегация Серебряных Прудов приняла участие в открытии Рождественских чтений
XXIII Московские областные Рождественские образовательные чтения стартовали в Красногорске. На церемонии открытия присутствовали представители разных округов региона, в том числе — Серебряных Прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Округ представляли пять человек: со стороны духовенства — настоятель Михаило-Архангельского храма иерей Максим Шмаков и приняли благочинный Серебряно-Прудского церковного округа иерей Владимир Шубин, а от образовательных организаций — Екатерина Чижова, Светлана Устенко и Надежда Мотина.
«Рождественские чтения — это площадка для диалога Церкви и общества, где участники вместе ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся духовного здоровья общества, воспитания и сохранения культурно-исторического наследия», — говорится в сообщении.В этом году чтения начались с вдохновляющего концерта.