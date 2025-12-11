Жителей Кубинки приглашают на предновогодние праздники

11 декабря 2025, 14:56

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Цикл предновогодних мероприятий подготовил для жителей Одинцовского округа центр культуры и творчества «Кубинка». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Программа начнётся в субботу, 13 декабря, с праздника «Зимние забавы», который будет проходить на стадионе в деревне Чупряково. Такой же праздник состоится 20 декабря в «Кубинке-8».





«Шоу-игра «Волшебные приключения под Новый год!» ждёт маленьких гостей 20 декабря в Кубинке по адресу: улица Генерала Вотинцева, дом №14‑А. А в Центра культуры и творчества в Кубинке-8 во вторник, 23 декабря, состоится гала-концерт», — говорится в сообщении.