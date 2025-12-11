В Мытищах построили школу на 1100 мест
Строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников, завершили на улице Мира в Мытищах. Сейчас в здании завершают пусконаладку инженерных систем, а специалисты Главгосстройнадзора Московской области проводят итоговую проверку объекта. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в своих соцсетях.
Школа состоит из корпусов в три и четыре этажа, её общая площадь составляет 20 тысяч квадратных метров.
«Объект соответствует всем современным требованиям по строительству образовательных учреждений. После завершения итоговой проверки школу сразу введут в эксплуатацию», — рассказал первый замруководителя Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Дмитрий Белолипецкий.В здании есть универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории и мастерские, а также большой и малый физкультурные залы. На прилегающей территории обустроили спортивное ядро с волейбольной и баскетбольной площадками, ямами для прыжков в длину, трассой для спринтерского бега на 100 метров и пр.
