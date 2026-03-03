Подмосковный мусорный оператор за месяц отремонтировал более 1300 контейнеров
Свыше 1 300 мусорных баков отремонтировала в феврале компания «ЭкоЛайф», являющаяся оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов в 35 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В зону ответственности «ЭкоЛайфа» входят, в частности, Талдомский, Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Химки, Дубна, Домодедово и другие округа.
«Всего за февраль компания отремонтировала 1 321 и покрасила 286 мусорных баков, а также отремонтировала 180 и покрасила восемь бункеров для крупногабаритных отходов», — говорится в сообщении.Отмечается также, что ёмкости для сбора мусора, не подлежащие ремонту, заменяют. В частности, новые контейнеры взамен негодных поступили в 23 округа Подмосковья.