Подмосковный мусорный оператор за месяц отремонтировал более 1300 контейнеров

03 марта 2026, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 1 300 мусорных баков отремонтировала в феврале компания «ЭкоЛайф», являющаяся оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов в 35 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В зону ответственности «ЭкоЛайфа» входят, в частности, Талдомский, Пушкинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Химки, Дубна, Домодедово и другие округа.





«Всего за февраль компания отремонтировала 1 321 и покрасила 286 мусорных баков, а также отремонтировала 180 и покрасила восемь бункеров для крупногабаритных отходов», — говорится в сообщении.