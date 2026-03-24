В новом парке Аби-Даби открыли спортплощадку подмосковного производителя

В новом парке Джила в Абу‑Даби открыли современную спортивную площадку подмосковной компании «Лебер». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на компанию.



«Лебер» – производитель игровых, научных и спортивных площадок из Мытищ.

«Комплекс уличных тренажёров позволяет проводить полноценные тренировки для всех групп мышц. Новый парк – это пространство для уличных тренировок, созданное по заказу крупнейшего фонда Объединённых Арабских Эмиратов Mubadala Foundation. Проект реализован совместно с Департаментом муниципалитетов и транспорта Абу‑Даби», – рассказали в ведомстве.
На площадке представлено три функциональных блока: силовой, кардиозона и зона воркаута.

Особое внимание при проектировании оборудования уделили климатическим особенностям региона. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях высоких температур и влажности.
Лора Луганская

