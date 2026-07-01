Демонстрационный экзамен сдали более 22 000 выпускников подмосковных колледжей

01 июля 2026, 19:17

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области подвели итоги Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. В испытаниях участвовали более 22 000 выпускников колледжей региона, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





18 700 из них прошли ГИА профильного уровня, около 4000 – базового. Отличную оценку в этом году получили порядка 9000 студентов. На экзамене студенты выполняли практическое задание, максимально приближенное к реальным условиям производственной деятельности.

«Демонстрационный экзамен позволяет показать навыки, которым мы научились в колледже. Там мы усвоили, как подготовить металл к сварке, как собирать его на прихватке, а после сварить в различных пространственных положениях. Из-за волнения отведённое на выполнение задания время летело со скоростью света, но нас научили ещё и справляться с эмоциями, поэтому всё вышло быстро и качественно. В итоге – отличный результат», – поделился выпускник Раменского колледжа по направлению «Сварщик ручной и частично механизированной наплавки» Александр Родаев.