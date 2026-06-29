Воробьёв рассказал о рекордном результате ЕГЭ выпускника Павлово-Посадского лицея
Выпускник Павлово-Посадского лицея Алексей Майоров набрал 400 баллов на едином госэкзамене. Это максимально возможный результат по четырём предметам – математике, физике, химии и русскому языку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, для Подмосковья это абсолютный рекорд.
«В регионе – ещё семь выпускников с 300-балльными результатами. Это Полина Федякина из Сергиево-Посадской гимназии №5, Анастасия Леденкова из балашихинской школы №3, Артём Тандура из королёвской гимназии №9 и Диана Богачёва из гимназии № 2 «Квантор» в Коломне. На сегодняшний день стобалльниками стали 836 выпускников, 81 из них получил по 200 баллов», – написал Воробьёв в своём канале на платформе MAX.Он напомнил, что выпускникам в Московской области выплачивают по 100 000 рублей за результат от 200 баллов. А учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 000. Это знак уважения к их труду, так как за каждым таким результатом – не только талант ребят, но и работа педагогов.
Воробьёв поблагодарил за отличные результаты ЕГЭ учителей, родителей и самих выпускников.