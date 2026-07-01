Подмосковье вошло в топ-5 по числу слушателей онлайн-курсов Общества «Знание»
Московская область заняла пятое место в России по числу слушателей онлайн-курсов платформы «Знание.Академия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Всего с мая 2025 по май 2026 года курсы собрали более 1800 участников из региона.
Самым популярным в Подмосковье стал онлайн-курс «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете». Свыше 1200 преподавателей и родителей изучили особенности поведения современного ребёнка в реальной жизни и в цифровом пространстве, получили навыки выстраивания коммуникации с детьми и реагирования в случае онлайн-угрозы.
Вторым по популярности оказался онлайн-курс «Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика». Подмосковные педагоги разобрались в использовании генеративного ИИ в преподавании и его интеграции в процесс обучения.
Онлайн-курс «Учитель и родители: эффективное взаимодействие» занял третье место по популярности в Московской области. Представители педагогического сообщества научились выстраивать доверительное общение с родителями, вовлекать семьи в жизнь школы и разрешать сложные ситуации.
«Мы видим устойчивый интерес к просветительским проектам со стороны жителей разных регионов России. Нас объединяет желание учиться, развиваться и созидать будущее. Сегодня знания становятся важным инструментом профессионального роста и достижения поставленных целей», – подчеркнула руководитель платформы «Знание.Академия» Александра Буйчик.Онлайн-курсы доступны для всех желающих. Они содержат видеолекции, конспекты, материалы и задания для проверки. По окончании курса выпускники получают сертификат.