Выпускник наро-фоминской школы набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике
Выпускник информационно-технического класса наро-фоминской школы №5 Никита Кирсанов получил на ЕГЭ 100 баллов по информатике. Об этом сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
За этим результатом – годы упорного труда, интерес к предмету и серьёзная подготовка.
«Никита также награждён медалью II степени «За особые успехи в учении». Высокий балл по информатике стал ещё одним подтверждением его усердия и таланта. Сейчас выпускник выбирает между «Бизнес-информатикой» в НИУ ВШЭ и «Программной инженерией» в МФТИ», – рассказали в администрации.За плечами у школьника также – победа на олимпиаде по программированию на Учи.ру в прошлом году, а также исследовательский проект о киберпреступности. Проект выходит за рамки школьной программы и отражает интерес выпускника к цифровой безопасности.