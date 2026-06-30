Выпускник наро-фоминской школы набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике

30 июня 2026, 18:15

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Выпускник информационно-технического класса наро-фоминской школы №5 Никита Кирсанов получил на ЕГЭ 100 баллов по информатике. Об этом сообщил в пресс-службе администрации городского округа.





За этим результатом – годы упорного труда, интерес к предмету и серьёзная подготовка.

«Никита также награждён медалью II степени «За особые успехи в учении». Высокий балл по информатике стал ещё одним подтверждением его усердия и таланта. Сейчас выпускник выбирает между «Бизнес-информатикой» в НИУ ВШЭ и «Программной инженерией» в МФТИ», – рассказали в администрации.