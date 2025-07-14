День деревни Ковригино отметили концертом, ярмаркой и выступлением байкеров

14 июля 2025, 17:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В деревне Ковригино в честь Дня деревни устроили праздник под названием «Всё здесь сердцу дорого». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.





Торжество на территории Ковригинского Дома культуры собрало жителей и гостей, объединённых любовью к малой родине. Несмотря на переменчивую погоду, атмосфера была тёплой и душевной.

«День деревни – это возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Ковригино – место с богатой историей и замечательными людьми, которые своим трудом и преданностью делают его с каждым годом лучше. Мы гордимся вами», – обратился к присутствующим замглавы муниципалитета Владимир Шевелин.