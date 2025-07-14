День деревни Ковригино отметили концертом, ярмаркой и выступлением байкеров
В деревне Ковригино в честь Дня деревни устроили праздник под названием «Всё здесь сердцу дорого». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
Торжество на территории Ковригинского Дома культуры собрало жителей и гостей, объединённых любовью к малой родине. Несмотря на переменчивую погоду, атмосфера была тёплой и душевной.
«День деревни – это возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Ковригино – место с богатой историей и замечательными людьми, которые своим трудом и преданностью делают его с каждым годом лучше. Мы гордимся вами», – обратился к присутствующим замглавы муниципалитета Владимир Шевелин.Главным событием дня стала концертная программа, подготовленная артистами художественной самодеятельности Кузнецовской клубной системы. Особую атмосферу создало участие представителей Русской общины Павловского Посада, которые представили традиционные ремёсла и угощения.
Впечатляющим зрелищем стало прибытие на праздник мотоциклистов из клуба «Ночные волки Павловский Посад» и мотобатальона соседнего подмосковного города. Байкеры рассказали жителями о своей любви к мотоциклам и здоровому образу жизни. Дети с восторгом рассматривали мощные машины и фотографировались на их фоне.