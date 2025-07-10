В Павловском Посаде проверили ремонт дорог, детсада и благоустройство территорий

10 июля 2025, 11:29

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Традиционный объезд Павловского Посада провёл первый заместитель главы округа Филипп Ефанов. Он проверил ход плановых работ и пообщался с жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках выезда Филипп Ефанов посетил детский сад «Малютка», где сейчас ведётся ремонт. В настоящее время готовность объекта составляет 75%. Рабочие укладывают тёплые полы, устанавливают окна, занимаются отделкой стен, электропроводкой и благоустраивают прилегающую территорию. Будет также заасфальтирована находящаяся радом дорога.



Укладка асфальта завершена на дороге к аллее Героев на Центральном кладбище. До 10 августа там будет нанесена разметка и доделаны обочины.



В ходе встречи с Филиппов Ефановым местные жители подняли вопрос о ремонте улицы Гоголя.





«Принято решение включить улицу Гоголя в план ремонта на 2026 год», — сказал Филипп Ефанов.