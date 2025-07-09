Супругам Кашиным из Павловского Посада вручили медаль за любовь и верность

09 июля 2025, 16:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Супружеская пара Кашиных из Павловского Посада в День семьи, любви и верности получила заслуженное признание за долгие годы совместной жизни и вклад в развитие своей родины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.







«Владимир Степанович и Татьяна Ивановна, прожившие вместе 55 лет, стали настоящим воплощением любви, взаимопонимания и преданности. За эти годы супруги не только построили крепкую и дружную семью, но и внесли вклад в развитие родного края, работая на предприятии «Иней» и активно участвуя в жизни деревни. Их дом – место тепла и уютного семейного счастья, где всегда звучит смех и царит атмосфера взаимопомощи», – отметили в администрации.