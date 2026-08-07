Доля малоинвазивных операций в Подмосковье выросла на 6%
Операции в больницах Московской области всё чаще проводят малоинвазивными способами. В первом полугодии доля таких вмешательств составила 63,4% — на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Малоинвазивные операции проводят с помощью эндоскопического оборудования через маленькие разрезы или проколы.
«Наращивать число малоинвазивных вмешательств удаётся благодаря оснащению медучреждений современной аппаратурой и постоянному повышению квалификации наших специалистов», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Операции без больших разрезов позволяют пациентам быстрее восстановиться и снижают риск осложнений.