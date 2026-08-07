Выплаты при трудоустройстве получили почти 10 тысяч педагогов Подмосковья
Около 9 900 молодых педагогов получили «подъёмные» выплаты при трудоустройстве в образовательные учреждения Московской области в период с 2021 по 2025 годы. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Подъёмные» выплачиваются из бюджета Подмосковья.
«За последние пять лет эти деньги получили 9 900 молодых учителей, а за первые шесть месяцев текущего года — уже более 1 300 человек. Право на «подъёмные» имеет выпускник вуза или колледжа, трудоустроившийся в год получения диплома», — пояснил Брынцалов.Он добавил, что общая сумма выплаты составляет 150 тысяч рублей. Первую часть в размере 50 тысяч рублей педагогу переводят при приёме на работу, а оставшиеся 100 тысяч рублей — после двух лет работы.