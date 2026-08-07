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На западе Подмосковья в августе проведут более 20 встреч с газовыми участковыми

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Свыше 20 встреч проведут газовые участковые с жителями шести западных округов Московской области в текущем месяце. Об этом сообщает пресс-служба Мособлгаза.



Встречи запланированы, в частности, в Истре, Волоколамском, Можайском, Рузском, Наро-Фоминском и Одинцовском округах, включая ЗАТО Власиха.

«С газовым участковым можно будет обсудить график проверки и обслуживания газовых приборов, порядок их замены, возможные последствия нарушения действующих правил, замечания и работы по вентиляции и дымоходам и подачу заявок на вызов мастера», — говорится в сообщении.
Жители узнают, как правильно обходиться с газовым оборудованием, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не столкнуться с отключением ресурса.

График работы участковых Мособлгаза в августе:
Фото: пресс-служба Мособлгаза

Лев Каштанов

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