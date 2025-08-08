В Раменском почтили память героев 100-й Свирской дивизии

08 августа 2025, 14:25

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Мемориальное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине завершения Свирско-Петрозаводской операции, провели в Раменском в 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Свирско-Петрозаводская операция стала одной из ключевых наступательных операций советских войск на Карельском фронте. Активное участие в ней приняла сформированная в Раменском 100-я стрелковая дивизия. Впоследствии эта дивизия стала Свирской — по названию реки, которую форсировали советские войска.





«Мероприятие состоялось у памятника героям Свирской дивизии, расположенного на Десантной улице в залинейной части Раменского. Там собрались члены местного Совета депутатов, представители патриотических клубов и волонтёры. Речь произнёс председатель раменского Совета депутатов Юрий Ермаков», — говорится в сообщении.