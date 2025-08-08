В Раменском провели мастер-класс по рисованию для детей участников СВО
В Раменском туристско-информационном центре провели мастер-класс для детей участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Ребята рисовали драконов-защитников. Рисунки передадут их отцам, которые сейчас находятся на передовой, вместе с гуманитарной помощью. Эта маленькая частичка души детей поднимет боевой дух военнослужащих и позволит им мысленно оказаться дома в окружении родных и близких», – говорится в сообщении.Как рассказал руководитель Раменского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Александр Кулик, он сам в зоне проведения СВО с удовольствием рассматривал детские рисунки, которые привозили волонтёры. Бойцы со слезами на глазах принимают такие посылки, вспоминают дом, детей и семью. Это придаёт им сил.
Мастер-классы для детей участников СВО проходят в муниципалитете регулярно, однако в ТИЦ «Раменское» его проводят впервые. Следующий мастер-класс не только для детей, но и для родственников военнослужащих, состоится там 21 августа в 14 часов.