День физкультурника в Раменском отметят турниром по стритболу
Видео: Раменский медиацентр
На площадке «Пионер» в Раменском 9 августа проведут турнир по стритболу 3х3, приуроченный ко Дню физкультурника. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В турнире примут участие молодые баскетболисты 2012-2014 годов рождения. Стритбол 3х3 представляет собой упрощённую версию баскетбола. Команды из трёх игроков играют на половине стандартной площадки с одним кольцом», – пояснили в пресс-службе.
Для участия в турнире нужно зарегистрировать команду на сайте Федерации баскетбола Раменского муниципального округа. Приём заявок завершится 8 августа в 18 часов.
Соревнования продлятся с 10:00 до 16:00.