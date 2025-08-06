В Раменском музее открылась фотовыставка «Птицы России»

06 августа 2025, 12:59

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Выставка фотографий «Птицы России» работает в Раменском историко-художественном музее. Особенностью выставки является звуковая инсталляция, благодаря которой посетители могут не только посмотреть на птиц, но и услышать их голоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





На выставке представлены фотографии птиц разных видов, обитающих в нашей стране, от петухов и голубей до аистов и сов-сипух.





«Главная цель выставки — показать посетителям красоту и удивительное разнообразие птиц, обитающих рядом с человеком», — отметила заведующий экспозиционно-выставочным отделом Раменского историко-художественного музея Татьяна Щербакова.