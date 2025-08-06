Волонтёры Раменского отправили гуманитарную помощь десантникам
Видео: Раменский медиацентр
Гуманитарный конвой «Раменский» отправил груз для десантников в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Груз предназначен для военнослужащих, дислоцированных в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Волонтёры собрали генераторы, радиостанции, холодильники, стиральные машины, сублимированные продукты и посылки от родственников военных. Для гражданского населения и беженцев подготовили постельное бельё, одежду и питание», – рассказали в администрации.В погрузке принял участие замглавы Раменского муниципального округа Павел Коровин. Руководитель конвоя «Раменское» Михаил Лубошников передал представителю администрации книгу с описанием событий СВО.