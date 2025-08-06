В Раменском накануне Дня физкультурника наградили лучших тренеров

06 августа 2025, 12:38

Фото: Раменский медиацентр

Руководство Раменского в преддверии Дня физкультурника отметило работу ведущих специалистов местных спортивных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Благодарственные письма от главы округа Эдуарда Малышева получили семь тренеров-преподавателей. Они награждены за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

«Среди награждённых – тренер по боксу Николай Степин из спортшколы «Олимп», футбольные тренеры Михаил Максимяк из «Сатурна» и Александр Шоль из Ильинской спортшколы «Авангард», специалист по греко-римской борьбе Алексей Кутейников из «Старта». Отмечены и сотрудники спортшколы «Пионер» – тренер по спортивной аэробике Анна Николаева и специалист по водному поло Антонина Голубева. Награду получила также старший инструктор спорткомплекса «Борисоглебский» Александра Акишина», – рассказали в администрации.