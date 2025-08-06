В Раменском накануне Дня физкультурника наградили лучших тренеров
Руководство Раменского в преддверии Дня физкультурника отметило работу ведущих специалистов местных спортивных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Благодарственные письма от главы округа Эдуарда Малышева получили семь тренеров-преподавателей. Они награждены за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.
«Среди награждённых – тренер по боксу Николай Степин из спортшколы «Олимп», футбольные тренеры Михаил Максимяк из «Сатурна» и Александр Шоль из Ильинской спортшколы «Авангард», специалист по греко-римской борьбе Алексей Кутейников из «Старта». Отмечены и сотрудники спортшколы «Пионер» – тренер по спортивной аэробике Анна Николаева и специалист по водному поло Антонина Голубева. Награду получила также старший инструктор спорткомплекса «Борисоглебский» Александра Акишина», – рассказали в администрации.Там отметили, что развитие спортивной инфраструктуры в округе помогает привлечь детей к занятиям физкультурой. Так, площадки для тренировок жителям предоставляют построенные стадионы «Красное знамя» и стадион в Быкове.