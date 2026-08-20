В МФЦ Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня российского флага
Мероприятия, посвящённые Дню государственного флага России, подготовили в подмосковных офисах «Мои документы», принять в них участие смогут взрослые и дети. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Посетителей ждут тематические выставки и фотозоны, мастер-классы и викторины.
«Мы хотим, чтобы визит в МФЦ в эти дни дарил жителям праздничное настроение и яркие эмоции. Наши офисы подготовили насыщенную программу: дети могут принять участие в творческих занятиях, а вся семья — проверить знания по истории триколора и сделать памятные фотографии», — сказала директор подмосковного Центра компетенций госуправления Галина Варганова.В частности, в МФЦ в Реутове, Сергиевом Посаде, Королёве, Коломне и Бронницах посетители могут посмотреть видеоролик «История флага в фактах», в офисах Люберец, Долгопрудного, Химок, Луховиц и Красногорска детям предложат сделать аквагрим в цветах флага, а в МФЦ Подольска развернули тематическую выставку. Кроме того, в честь праздника всем посетителям будут дарить ленточки-триколоры.