Жители Подмосковья смогут 22 августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти бесплатную проверку на ряд онкологических заболеваний смогут жители Московской области в возрасте от 18 лет в ближайшую субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Скрининги будут проводиться в региональных Центрах амбулаторной онкологической помощи.
«Такие акции в Московской области организуют регулярно. С начала текущего года в них приняли участие свыше четырёх с половиной тысяч человек», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Максим Забелин.Пациентов ждут на осмотры с 9:00 до 14:00. В программу входит проверка родинок, дыхательной и пищеварительной систем. Кроме того, женщинам будут делать маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчинам проведут ПСА-тест на рак предстательной железы.