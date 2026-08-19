День флага в Луховцах отметят флешмобом и концертом
Праздник в честь Дня государственного флага России проведут в селе Дединово округа Луховицы в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятия начнутся в 10:00 у стелы, посвящённой первому российскому военному кораблю «Орёл». Считается, что именно на этом корабле, построенном на верфи в Дединове и спущенном на воду в 1668 году, впервые подняли российский триколор.
«В программе праздника флешмоб с флагами в исполнении воспитанников кадетского корпуса Дединовской школы-интерната, театрализованное представление, мастер-классы и концертная программа», — говорится в сообщении.Для гостей также развернут торговые ряды, ярмарку мастеров и детский игровой городок.
Участие в празднике бесплатное, возрастных ограничений нет.