День флага в Луховцах отметят флешмобом и концертом

19 августа 2026, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Луховицы

Праздник в честь Дня государственного флага России проведут в селе Дединово округа Луховицы в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятия начнутся в 10:00 у стелы, посвящённой первому российскому военному кораблю «Орёл». Считается, что именно на этом корабле, построенном на верфи в Дединове и спущенном на воду в 1668 году, впервые подняли российский триколор.





«В программе праздника флешмоб с флагами в исполнении воспитанников кадетского корпуса Дединовской школы-интерната, театрализованное представление, мастер-классы и концертная программа», — говорится в сообщении.