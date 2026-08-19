Подмосковные тяжелоатлеты завоевали четыре медали на Спартакиаде народов России

19 августа 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на соревнованиях по тяжёлой атлетике в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в городе Верхняя Пышма Свердловской области с 12 по 16 августа. В нём участвовали более 100 спортсменов из 35 российских регионов.





«На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась Варвара Кузьминова, выступавшая в весовой категории 77 килограммов», — говорится в сообщении.