Подмосковные тяжелоатлеты завоевали четыре медали на Спартакиаде народов России
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на соревнованиях по тяжёлой атлетике в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в городе Верхняя Пышма Свердловской области с 12 по 16 августа. В нём участвовали более 100 спортсменов из 35 российских регионов.
«На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась Варвара Кузьминова, выступавшая в весовой категории 77 килограммов», — говорится в сообщении.Второе место заняли Егор Пушмин в весовой категории 95 килограммов и Евгения Гусева в весе 69 килограммов. А бронзовую награду получила Софья Врагова в весовой категории 86 килограммов.