В 12 округах Подмосковья отремонтировали освещение вдоль региональных дорог
Неисправные линии освещения, расположенные вдоль региональных дорог, отремонтировали специалисты Мосавтодора в 12 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в семи городах и пяти малых населённых пунктах.
«В городской черте освещение починили на Симферопольской улице в Подольске, на 28-м километре Каширского шоссе в Видном, на улице Антипова в Егорьевске, на проспекте Мира во Фрязине, на Бисеровском шоссе в Электроуглях, на улице Чкалова в Жуковском и на Октябрьском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.Кроме того, свет восстановили на Путилковском шоссе в посёлке Путилково округа Красногорск, на 96-м километре Каширского шоссе в округе Ступино, на Майской улице в деревне Ченцово под Можайском и на дорогах в посёлке Тучково Рузского округа и в посёлке Загорянский округа Щёлково.