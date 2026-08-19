На два маршрута в Пушкинском округе выйдут семь новых автобусов

19 августа 2026, 09:18

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Семь новых автобусов большого класса пополнили автопарк в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работу общественного транспорта обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами региональных министерств, ведомств и муниципалитетов. Глава Подмосковья рассказал, что в текущем году округам направят всего 252 новых автобуса. Они будут обслуживать маршруты компании-перевозчика «Мосавтодор».





«Новые машины в Пушкинском округе выйдут на маршруты №22 и №316», — говорится в сообщении.