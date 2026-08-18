Реанимации Жуковской больницы передали шесть прикроватных мониторов

18 августа 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четыре многофункциональных прикроватных монитора общего назначения и два переносных прикроватных монитора для анестезиологов и реаниматологов получила Жуковская больница. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новая техника используется в отделениях общей реанимации и реанимации для пациентов с инсультами.





«Мониторы очень хорошие и удобные. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние пациента по десятку основных параметров», — рассказал заведующий блоком реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Жуковской больницы Вячеслав Грибанов.