Реанимации Жуковской больницы передали шесть прикроватных мониторов
Четыре многофункциональных прикроватных монитора общего назначения и два переносных прикроватных монитора для анестезиологов и реаниматологов получила Жуковская больница. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новая техника используется в отделениях общей реанимации и реанимации для пациентов с инсультами.
«Мониторы очень хорошие и удобные. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние пациента по десятку основных параметров», — рассказал заведующий блоком реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Жуковской больницы Вячеслав Грибанов.Мониторы, в частности, показывают частоту сердечного ритма, артериальное давление, уровень сатурации и пр.