В подмосковной Ивантеевке новый ЖК готов более чем наполовину

09 декабря 2025, 15:03

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Ивантеевке продолжают строить первую очередь нового жилого комплекса с коммерческими помещениями. Работы идут с апреля 2024 года. Общая площадь объекта составит около 55 000 м². Ход строительства контролирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.