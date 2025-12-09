Достижения.рф

В подмосковной Ивантеевке новый ЖК готов более чем наполовину

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Ивантеевке продолжают строить первую очередь нового жилого комплекса с коммерческими помещениями. Работы идут с апреля 2024 года. Общая площадь объекта составит около 55 000 м². Ход строительства контролирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.



На сегодняшний день застройщик выполнил более 53% работ. Комплекс будет состоять из четырёх секций переменной этажности — до 24 этажей.

В первой очереди разместят 884 квартиры, а на первых этажах откроют 30 коммерческих помещений под магазины и сервисы. Завершить строительство планируют в декабре 2026 года.

После этого застройщик обустроит придомовую территорию: здесь будут новые зелёные зоны, места для отдыха и прогулок. Главгосстройнадзор регулярно проверяет объект, следит за соблюдением всех строительных норм и требований к качеству.

Ирина Паршина

