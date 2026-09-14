День города в Красногорске отметили молебном и концертом

14 сентября 2026, 10:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

94-летие города отпраздновали в Красногорске в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу вошёл ряд торжественных и развлекательных мероприятий, первым из которых стал молебен в Никольском соборе в Павшинской пойме.





«Затем состоялось возложение цветов к воинскому мемориалу на Красной горке. А после этого глава округа Красногорск Владимир Волков, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов и председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов открыли обновлённую доску почёта — там размещают фотографии самых достойных жителей города», — говорится в сообщении.