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День города в Красногорске отметили молебном и концертом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

94-летие города отпраздновали в Красногорске в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В программу вошёл ряд торжественных и развлекательных мероприятий, первым из которых стал молебен в Никольском соборе в Павшинской пойме.

«Затем состоялось возложение цветов к воинскому мемориалу на Красной горке. А после этого глава округа Красногорск Владимир Волков, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов и председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов открыли обновлённую доску почёта — там размещают фотографии самых достойных жителей города», — говорится в сообщении.
На сцене Зелёного театра провели вручение муниципальных наград, а завершился праздник концертом, на котором выступили группы «Поющие сердца», «Лейся, песня» и другие артисты.

Кроме того, в Городском парке провели фестиваль национальных культур «Арт-фолк России» и благотворительную акцию, а также подвели итоги конкурса «Лучший двор». А музыкальным подарком для жителей стало выступление Стаса Пьехи.
Стас Пьеха (фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)
Всего в мероприятиях в честь Дня города в Красногорске приняли участие более 16 тысяч человек.
Лев Каштанов

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