День города в Красногорске отметили молебном и концертом
94-летие города отпраздновали в Красногорске в субботу, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу вошёл ряд торжественных и развлекательных мероприятий, первым из которых стал молебен в Никольском соборе в Павшинской пойме.
«Затем состоялось возложение цветов к воинскому мемориалу на Красной горке. А после этого глава округа Красногорск Владимир Волков, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов и председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов открыли обновлённую доску почёта — там размещают фотографии самых достойных жителей города», — говорится в сообщении.На сцене Зелёного театра провели вручение муниципальных наград, а завершился праздник концертом, на котором выступили группы «Поющие сердца», «Лейся, песня» и другие артисты.
Кроме того, в Городском парке провели фестиваль национальных культур «Арт-фолк России» и благотворительную акцию, а также подвели итоги конкурса «Лучший двор». А музыкальным подарком для жителей стало выступление Стаса Пьехи.
Всего в мероприятиях в честь Дня города в Красногорске приняли участие более 16 тысяч человек.