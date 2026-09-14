В Балашихе назвали победителя первого сезона «Дворовой лиги»
Первый сезон массового спортивного городского проекта «Дворовая лига» завершился в Балашихе. Победу одержала команда «Балашиха-3». Она получила главный приз: сертификат на ремонт или строительство спортплощадки в своём районе. Проект инициирован «Единой Россией», сообщает пресс-служба партии.
Финальные состязания лиги прошли на стадионе «Орион» в День города. А общее число участников проекта, который стартовал в апреле, составило более тысячи человек разных возрастов.
«Для нас важно, чтобы спорт был доступен рядом с домом, чтобы дворовые площадки становились местом для общения, командной игры и новых знакомств. Первый сезон «Дворовой лиги» показал, насколько востребован такой формат у наших жителей. Этот проект будет развиваться и дальше, расширять количество участников и спортивных направлений», — заявил глава округа Балашиха Сергей Юров.В первый сезон лиги вошли такие виды спорта, как футбол, настольный теннис, баскетбол 3х3, волейбол 4х4 и лазертаг. Кроме того, участники сдавали нормы ГТО.
Развитие физкультуры и спорта является одним из важных направлений Народной программы «Единой России». За пять лет в Московской области по этой программе модернизировали около 500 стадионов разных форматов.