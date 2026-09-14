В Балашихе назвали победителя первого сезона «Дворовой лиги»

14 сентября 2026, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Первый сезон массового спортивного городского проекта «Дворовая лига» завершился в Балашихе. Победу одержала команда «Балашиха-3». Она получила главный приз: сертификат на ремонт или строительство спортплощадки в своём районе. Проект инициирован «Единой Россией», сообщает пресс-служба партии.





Финальные состязания лиги прошли на стадионе «Орион» в День города. А общее число участников проекта, который стартовал в апреле, составило более тысячи человек разных возрастов.





«Для нас важно, чтобы спорт был доступен рядом с домом, чтобы дворовые площадки становились местом для общения, командной игры и новых знакомств. Первый сезон «Дворовой лиги» показал, насколько востребован такой формат у наших жителей. Этот проект будет развиваться и дальше, расширять количество участников и спортивных направлений», — заявил глава округа Балашиха Сергей Юров.