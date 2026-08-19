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День государственного флага отметят в Центральном парке «Патриот»

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Центральном парке «Патриот» 22 августа отпразднуют День государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.



Для гостей подготовили развлекательную программу с флешмобом на Соборной площади, аквагримом для детей и взрослых, а также праздничным концертом.

«В танковом музее в 12:30 начнётся выступление военного оркестра. Там же пройдёт показ военной техники. На музейной площадке состоятся открытые командные VR-соревнования. А в центре военно-тактических игр будут работать веревочный городок и тир из охолощенного оружия», – рассказали в пресс-службе.
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые в новейшей истории подняли бело-сине-красный триколор. Белый цвет ассоциируется с миром, чистотой, нравственной безупречностью, свободой и независимостью. Синий олицетворяет веру, преданность и постоянство, а также может символизировать покровительство Богородицы. Красный цвет напоминает об энергии, силе, мужестве и крови, пролитой за Отечество.
Лора Луганская

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