День государственного флага отметят в Центральном парке «Патриот»
В Центральном парке «Патриот» 22 августа отпразднуют День государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Для гостей подготовили развлекательную программу с флешмобом на Соборной площади, аквагримом для детей и взрослых, а также праздничным концертом.
«В танковом музее в 12:30 начнётся выступление военного оркестра. Там же пройдёт показ военной техники. На музейной площадке состоятся открытые командные VR-соревнования. А в центре военно-тактических игр будут работать веревочный городок и тир из охолощенного оружия», – рассказали в пресс-службе.22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые в новейшей истории подняли бело-сине-красный триколор. Белый цвет ассоциируется с миром, чистотой, нравственной безупречностью, свободой и независимостью. Синий олицетворяет веру, преданность и постоянство, а также может символизировать покровительство Богородицы. Красный цвет напоминает об энергии, силе, мужестве и крови, пролитой за Отечество.