День государственного флага отметят в Центральном парке «Патриот»

19 августа 2026, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Центральном парке «Патриот» 22 августа отпразднуют День государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.





Для гостей подготовили развлекательную программу с флешмобом на Соборной площади, аквагримом для детей и взрослых, а также праздничным концертом.

«В танковом музее в 12:30 начнётся выступление военного оркестра. Там же пройдёт показ военной техники. На музейной площадке состоятся открытые командные VR-соревнования. А в центре военно-тактических игр будут работать веревочный городок и тир из охолощенного оружия», – рассказали в пресс-службе.