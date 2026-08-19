Раменская больница получила шесть современных дефибрилляторов
Шесть современных бифазных дефибрилляторов с функцией синхронизации передали Раменской больнице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты отличаются высокой точностью анализа ритма, что увеличивает оперативность и эффективность действий медиков.
«Дефибриллятор — это прибор первой необходимости при жизнеугрожающих аритмиях или внезапной остановке сердца. Когда счёт идет на секунды, именно этот аппарат позволяет восстановить нормальный сердечный ритм при помощи контролируемого электрического разряда», — рассказал заместитель главврача по организационно-методической работе Раменской больницы Александр Кошелев.Закупка современного медицинского оборудования проводится в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».