По программе «Пешком» в Подмосковье благоустроили более 800 дорожек
819 пешеходных дорожек благоустроили в Московской области в текущем году по программе «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В программу входит превращение протоптанных тропинок в удобные пешеходные коммуникации, а также замена изношенной плитки на асфальт.
«Всего в годовую программу входит благоустройство 1 043 объектов. В настоящее время по 819 работы завершены: созданы и отремонтированы 529 дорожек, плитку заменили на 290. Сейчас в работе ещё 98 адресов», — говорится в сообщении.В 18 округах программу выполнили в полном объёме. В число лидеров вошли Черноголовка, Бронницы, Ступино, Власиха, Серебряные Пруды, Восход, Павлово-Посадский, Жуковский, Молодёжный, Звёздный городок, Можайский, Кашира, Лыткарино, Коломна, Луковицы, Королёв, Лотошино и Котельники.