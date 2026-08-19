По программе «Пешком» в Подмосковье благоустроили более 800 дорожек

19 августа 2026, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

819 пешеходных дорожек благоустроили в Московской области в текущем году по программе «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В программу входит превращение протоптанных тропинок в удобные пешеходные коммуникации, а также замена изношенной плитки на асфальт.





«Всего в годовую программу входит благоустройство 1 043 объектов. В настоящее время по 819 работы завершены: созданы и отремонтированы 529 дорожек, плитку заменили на 290. Сейчас в работе ещё 98 адресов», — говорится в сообщении.