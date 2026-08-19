В Московской области до конца года завершат благоустройство девяти набережных
В Подмосковье в этом году планируют благоустроить девять набережных. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, две из них уже открыты: у Борисоглебского озера в Раменском и Стахановского озера в Электрогорске.
Работы ведут по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«26 августа откроем в Пушкинском округе набережную реки Учи. На площади около пяти гектаров предусмотрели пешеходные дорожки, питьевые фонтаны, детские и спортивные площадки, павильоны и зону для выгула собак. В Сергиевом Посаде к концу лета рассчитываем открыть набережную «Северные пруды». В 2024 году проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Обустроим зоны для прогулок и отдыха у воды, спортплощадку, место для йоги и детскую площадку «Калейдоскоп». Вдоль дорожек установим арт-объекты», – поделился планами Воробьёв.
По словам губернатора, в Лобне преображают набережную пруда «Москвич» площадью 2,3 гектара. Там обустроят пирс, смотровую площадку и амфитеатр, установят беседки, деревянные настилы и игровые площадки, качели и зону отдыха с шезлонгами. Завершить работы планируют ко Дню города, который будут отмечать 12 сентября.
А осенью благоустроят набережные реки Чёрной в Луховицах, озера Сенеж в Солнечногорске, реки Яузы в Мытищах и Барашкинского пруда в Химках, заключил Андрей Воробьёв.