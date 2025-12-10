День художника объединил более 11 300 студентов и педагогов Подмосковья

10 декабря 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Московской области отметили День художника. Мероприятия объединили более 11 300 студентов и педагогов. Это учащиеся художественных и профильных образовательных учреждений региона. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.