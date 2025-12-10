День художника объединил более 11 300 студентов и педагогов Подмосковья
В Московской области отметили День художника. Мероприятия объединили более 11 300 студентов и педагогов. Это учащиеся художественных и профильных образовательных учреждений региона. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.
Советники директоров по воспитанию вместе со студентами реализовали творческий проект «Арт-навигатор». Молодые художники создали зарисовки и полноценные работы, на которых отразили уникальные пространства своих образовательных организаций.
А еще для участников организовали практические занятия «Наследие великих», где они обсуждали приёмы и стилистические особенности известных отечественных мастеров и пробовали повторить их техники в собственных произведениях.
На профориентационных мастер-классах «Проба кисти» студенты подготовили занятия по разным художественным техникам для школьников 7–9 классов. Ребята освоили базовые навыки, имея наглядный пример, как реализовать творческий потенциал в будущей художественной профессии.
День художника в Подмосковье стал важной площадкой для обмена опытом и развития талантов молодого поколения.
Читайте также: