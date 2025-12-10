Военный-штурмовик рассказал студентам подмосковного колледжа истории о службе

10 декабря 2025, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Сергиево-Посадском колледже студенты, активисты Движения Первых, пришли на встречу с военным-штурмовиком Вячеславом. Он рассказал молодым людям о своей службе, личном опыте и взглядах на жизнь солдата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.