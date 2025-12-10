Военный-штурмовик рассказал студентам подмосковного колледжа истории о службе
В Сергиево-Посадском колледже студенты, активисты Движения Первых, пришли на встречу с военным-штурмовиком Вячеславом. Он рассказал молодым людям о своей службе, личном опыте и взглядах на жизнь солдата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Во время встречи Вячеслав подробно рассказал о буднях солдата, боевых действиях и значении взаимной поддержки в трудные моменты. Он объяснил студентам, как важны дисциплина, выдержка и чувство ответственности перед товарищами и страной.
Ребята отметили, что истории Вячеслава о дружбе, мужестве и верности долгу отразили простые, но важные ценности, которые объединяют военнослужащих. Эти качества помогают военнослужащим преодолевать трудности и достигать поставленных целей.
Студенты подчеркнули, что встреча вдохновила их и показала реальную жизнь военных, а еще — важность ответственности, смелости и поддержки близких в любых обстоятельствах.
